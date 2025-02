Paura a Messina per due incidenti: un ferito nello scontro tra due auto tra le vie Placida e Fata Morgana

Incidente nel tardo pomeriggio a Messina all'angolo tra la via Fata Morgana e la via Placida. Per cause da chiarire due auto (una Fiat Croma e una Ford Ecosport) si sono scontrate. Ferito un uomo che è stato soccorso da un'ambulanza e portato in ospedale. Sono in corso i rilievi della sezione Infortunistica per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un secondo scontro si è verificato in serata all'altezza della chiocciola di Tremestieri. In questo caso i danni si sono limitati soltanto ai mezzi. Coinvolti uno scooter e un'auto. La dinamica è ancora frammentaria. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo a due ruote, forse nel tentativo di evitare una buca, è finito contro un'auto. Nessun ferito.