Messina, mafia a Provinciale: sono definitive 17 condanne. Per altri 5 imputati un nuovo processo

Diventano definitive diciassette condanne. Per altre cinque la responsabilità penale è acclarata, bisogna solo ridefinire l’entità della pena con un nuovo processo per alcuni aspetti secondari. È questo il responso dopo il passaggio in Cassazione per i giudizi abbreviati dell’operazione antimafia Provinciale. Scattò nell’aprile del 2021 e culminò con 31 arresti, ruotava attorno al gruppo del boss Giovanni Lo Duca del quartiere di Provinciale ma ha fatto luce anche sull’attività dei gruppi di Salvatore Sparacio e Giovanni De Luca. Dalle indagini sono emerse, oltre a estorsioni e traffici di droga, anche spedizioni punitive per affermare la propria egemonia sul territorio e controllare le attività economiche della zona o per recuperare i crediti derivanti sia dal traffico di sostanze stupefacenti che dalla gestione delle scommesse.

La sentenza

I due profili principali della sentenza riguardano il rigetto dei ricorsi per 11 imputati e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per altri 6 imputati. Questo vuol dire che globalmente per 17 imputati diventano definitive le condanne decise dalla corte d’appello il 7 giugno del 2023.