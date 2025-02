Messina, le operazioni del gruppo Giordano nella BCP: il gup decide otto rinvii a giudizio

Si chiude con otto rinvii a giudizio l’udienza preliminare davanti alla gup Claudia Misale per l’inchiesta “Gianos”, ovvero le operazioni bancarie del gruppo Giordano nell'ex Banco di credito peloritano, che riguarda in tutto nove persone imputate tra imprenditori, bancari professionisti e presunti prestanome, le classiche “teste di legno”.

Sono coinvolti l’imprenditore Antonino Giordano; quattro presunti prestanome di Giordano per le varie operazioni societarie, ovvero Mario Arena, Andrea Caristi, Sergio Gentilepatti e Roberto Rodilosso; l’organizzatore legale del GF TRUST di Malta, l’avvocato Placido “Dino” Arrigo; l’amministratore della GDH Srl Giuseppe Denaro; e infine i funzionari di banca, che all’epoca erano in servizio alla BCP, Giuseppe Latella e Oscar Pappalardo, il primo nella qualità di direttore pro-tempore della filiale di Messina e il secondo come responsabile interno della funzione antiriciclaggio.

A suo tempo la richiesta di rinvio a giudizio era stata formulata, era il novembre del 2024, dal sostituto procuratore Giuseppe Adornato, mentre ieri davanti al gup è stata reiterata dalla pm Annamaria Arena.

Nel dettaglio la gup Misale ha dichiarato la prescrizione per un solo capo d’imputazione (capo “A”), quella relativo alla creazione del trust a Malta che ipotizzava l’evasione fiscale, di cui rispondevano Giordano e Arrigo (quest'ultimo è l’unico che beneficiando della prescrizione per l’unico capo d’imputazione di cui rispondeva “esce” dal processo).

Mentre per tutti gli altri reati ipotizzati e per tutti gli altri imputati, la gup Misale ha disposto il rinvio a giudizio, fissando l’inizio del processo davanti al tribunale collegiale per il prossimo 16 aprile.

I nove imputati sono assistiti in questa fase dagli avvocati Isabella Barone, Marco Franco, Salvatore Silvestro, Alberto Gullino, Pierfranco De Luca Manaò, Elena Montalbano, Fabrizio Gemelli e Nicola Giacobbe.

Sono rimasti in piedi in questa vicenda essenzialmente i reati di riciclaggio, elusione delle misure di prevenzione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Al centro di questa indagine della Guardia di finanza ci sono in pratica le operazioni economico-finanziarie per milioni di euro che l’imprenditore Giordano secondo l'accusa avrebbe compiuto, anche con le sue entrature dell’epoca nell’istituto di credito, per mettere in atto una strategia ben precisa: da un lato affidare ad alcune sue “teste di legno” la titolarità formale di alcune aziende, che secondo l'accusa continuava a gestire in maniera occulta in prima persona, e dall’altro occultare una parte ingente dei capitali della sua holding ed evadere le tasse in Italia, anche con la creazione di un trust a Malta.