Messina, crolla il controsoffitto della palestra di Villa Dante. La Top Spin costretta a "emigrare"

Il controsoffitto della palestra di Villa Dante è crollato mercoledì scorso e per le tre società che usufruiscono della struttura non sono ancora state individuate alternative. “Una situazione spiacevole - dichiara la consigliera di Prima l'Italia Amalia Centofanti - in merito alla quale ho presentato un'interrogazione al sindaco e all'assessore competente. Lo sport è fondamentale per il benessere psicofisico dei ragazzi e vista la carenza di impianti sportivi nella nostra città, anche la chiusura di uno solo di questi diventa un problema non da poco".

Soluzione tampone

La Top Spin Messina, con in testa il presidente Giorgio Quartuccio, intende ringraziare Fabrizio Caratozzolo, presidente del Messina Futsal, che ha messo a disposizione il “PalaLaganà” di Montepiselli per consentire lo svolgimento della sfida contro l’Alfa Food Bagnolese, valida per la 3° giornata di ritorno di Serie A1 di tennistavolo, in programma mercoledì 12 febbraio, con inizio alle ore 18.30. Il cambio del campo gara si è reso necessario alla luce della nota indisponibilità della palestra di Villa Dante. Ringraziamo, inoltre, l’Amministrazione Comunale, in particolare l’Assessore alle Politiche Sportive, Massimo Finocchiaro e la Messina Social City per essersi adoperati alla risoluzione del problema procedendo con l’appalto alla ditta interessata per gli interventi al controsoffitto della palestra di Villa Dante e alla messa in sicurezza della struttura.