Messina, arrivano altri 5 operatori di esercizio all'Atm

Le porte di Atm Spa si aprono ad altri 5 operatori di esercizio, che vanno ad aggiungersi agli oltre 300 autisti già in servizio. I neo assunti, che hanno tutti meno di 30 anni, hanno firmato questa mattina il contratto di apprendistato professionalizzante nella sala Formazione dell’Azienda Trasporti, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, della presidente di Atm Spa Carla Grillo, con i consiglieri Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone, e del coordinatore d’esercizio dell’Azienda Trasporti Santino Trimarchi.

"L’Azienda Trasporti continua a crescere e ad assumere tanti giovani, a cui finalmente viene data la possibilità di un futuro in questa città. Per l’Amministrazione comunale questo è motivo di grande soddisfazione. Da oggi in poi avrete la possibilità di crescere professionalmente in un contesto stimolante e in costante evoluzione e vi auguro di sfruttare al meglio questa opportunità, non dimenticando mai di svolgere un servizio essenziale per la collettività”, ha dichiarato il vicesindaco Salvatore Mondello rivolgendosi direttamente ai neoassunti.

"La famiglia Atm si allarga e oggi accogliamo con particolare entusiasmo altri cinque giovani autisti, che vanno ad implementare la nostra schiera di operatori di esercizio. Sono certa che queste nuove risorse contribuiranno a dare un ulteriore slancio al servizio di Tpl. Il nostro obiettivo è continuare ad accrescere la qualità del servizio reso ai cittadini. Dal 2020 ad oggi abbiamo creato un’azienda giovane e con un parco mezzi importante, puntando sempre ad una mobilità efficiente e anche sostenibile", afferma la presidente Carla Grillo.

E per cinque autisti, che iniziano adesso il loro percorso di apprendistato professionalizzante all’interno di Atm Spa, ci sono altri otto lavoratori che hanno concluso il loro percorso di apprendistato e nei giorni scorsi hanno visto trasformare il loro accordo in un contratto a tempo pieno e indeterminato.

"Questo risultato conferma l’impegno di ATM nel valorizzare le competenze e formare il personale, puntando su crescita, stabilità e professionalità", commenta la presidente Grillo.