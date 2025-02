Eolie, agevolazioni ai pendolari: timori sui tempi dei rimborsi

Agevolazioni ai pendolari che viaggiano da e per le isole minori: i “paletti” fissati dalla Regione non piacciono ai lavoratori che temono di dover anticipare delle somme per acquistare i biglietti e recuperarli in ritardo. «C’è da anticipare circa 600 euro al mese – afferma una insegnante di Lipari – che rappresenta buona parte dello stipendio. Se il rimborso non è immediato questa spesa per andare sul posto di lavoro diventa insostenibile». Critici anche i sindacati che contestano le restrizioni decise dall’Assessorato alle Infrastrutture che riconosce la gratuità e quindi il rimborso solo nei giorni da lunedì a venerdì. «E – si afferma – se in caso di avverse condizioni meteo-marine, il docente o il lavoratore è costretto a rientrare di sabato, perderà questo diritto a vedersi rimborsato il biglietto?».

Gli uffici palermitani replicano asserendo che queste prescrizioni sono indispensabili per contenere la spesa, che per l’anno in corso ammonta a 2 milioni. Il limite dei cinque giorni riguarda tutti i viaggiatori fatta eccezione per gli operatori della sanità e le forze dell’ordine. Inoltre, sempre nel decreto firmato dall’assessore Alessandro Aricò, si prevede il rimborso di un solo passaggio giornaliero di andata e ritorno e si dispone che «al fine di ottenere il rimborso dei biglietti emessi, tutti gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla data di effettivo viaggio, potranno richiederlo direttamente al Dipartimento Infrastrutture, utilizzando il portale on line dedicato. Dovranno altresì allegare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale dovrà essere attestato l’ente di appartenenza, nonché la presenza nel giorno a cui si riferisce il viaggio.