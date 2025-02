Capo d’Orlando, pochi agenti in servizio: rimodulati tutti i dipartimenti

In attesa dell’entrata in vigore del nuovo “Regolamento dell’occupazione del suolo pubblico” del Comune di Capo d’Orlando (dovrebbe essere approvato dal consiglio comunale lunedì prossimo ndc) la comandante della Polizia Locale, Maria Teresa Castano, ha reso nota l’attività del settore dell’Annonaria dell’anno appena trascorso.

Una risposta da lontano anche a tutte quelle critiche piovute addosso a Palazzo Europa per la recrudescenza dell’occupazione selvaggia di tante aree della città che hanno sicuramente minato quella vivibilità di cui Capo d’Orlando era leader sui Nebrodi.

Le sanzioni comminate ai titolari di esercizi pubblici per l’occupazione abusiva sono state 55 e, per alcuni di costoro, è scattata anche la chiusura dell’attività per vari giorni.

Inoltre la comandante, per far fronte all’emergenza dell’organico del Corpo che, come scrive la stessa dirigente, «risulta costituito da appena 12 addetti» e per il settore amministrativo «consta di 8 unità», ha riorganizzato tutto il Dipartimento rimodulando gli incarichi come segue.