Cantiere senza autorizzazione sull'autostrada Messina - Catania, la Polizia Stradale sospende i lavori

Continua senza sosta l’attività di controllo e verifica dei cantieri in area autostradale da parte della Polizia Stradale in provincia di Messina. Nella mattinata di ieri, agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Giardini, hanno effettuato mirate verifiche dei cantieri esistenti nella tratta A/18 Messina – Catania e, nei confronti di uno di questi, abusivo, perché privo di autorizzazione, è scattata l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 1.732,00 e l’immediata sospensione delle attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nel dettaglio la ditta sanzionata apriva un cantiere all’altezza del km 43,600 direzione Catania nei pressi dell’Area di Servizio Calatabiano Ovest, sul margine destro della corsia di emergenza benchè priva del titolo autorizzativo e, inoltre, non installava la segnaletica stradale prevista dalla normativa vigente atta a tutelare gli operai ed i veicoli di servizio, oltre che degli utenti in transito. Al termine delle verifiche, è stato imposto il ripristino delle regolari condizioni a salvaguardia della sicurezza degli automobilisti e dell’incolumità pubblica. La Polizia Stradale di Messina, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, continuerà le attività di verifica del rispetto delle normative relative all’apposizione della segnaletica stradale in presenza di cantieri, specie in area autostradale, al fine di innalzare i livelli di sicurezza degli utenti in transito e degli operai addetti alle lavorazioni.