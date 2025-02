Rassegna stampa 05-02-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Risanamento, il modello Messina: in tre anni case a 700 famiglie, ma il traguardo è lontano

MALTEMPO

Maltempo e criticità: a rischio il 60% del territorio di Messina

Messina, “bivio” sul futuro del torrente Zafferia: chiusura o strada privata?

Da Saponara a Rometta, passando per Monforte: danni gravi e frane che inquietano

IL CASO

I "bimbi mai nati" di Milazzo: una storia orribile con tanti lati oscuri

IN CITTA'

Messina, la vecchia foresta di Camaro e la sua nuova vita

La messinese Carlotta Previti nel Nucleo per le politiche di Coesione

IN PROVINCIA

Gioiosa Marea, strada interrotta per lavori tra le gallerie Calavà: in arrivo tre mesi di disagi

Abitazioni invase dalla fogna a Santa Teresa di Riva: definitiva la condanna del Comune

Sant’Agata di Militello: senza punto nascite, fiocco azzurro al pronto soccorso