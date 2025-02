Messina, la vecchia foresta di Camaro e la sua nuova vita

Sono trascorsi quasi tre mesi dal 15 novembre scorso, giorno della stipula della convenzione tra il Servizio per il territorio di Messina e il Comune per la gestione della vecchia Foresta di Camaro. Adesso, i tempi sono maturi affinché quell’intesa si concretizzi davvero, con la consegna delle aree all’ex Azienda foreste demaniali. Venerdì prossimo, sarà formalizzato l’accordo per la gestione della manutenzione della Pineta da parte del Servizio 13 per la provincia di Messina, guidato dal dirigente Giovanni Dell’Acqua.

Un traguardo storico, nel quale ha sempre creduto fortemente l’Amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile, presente all’appuntamento con l’assessore comunale Massimiliano Minutoli e il dirigente del dipartimento Servizi ambientali Antonio Cardia. «Abbiamo completato tutti gli interventi in questo polmone verde – spiega Minutoli – e riconsegnato l’area al Servizio per il territorio di Messina. Come Amministrazione, abbiamo previsto la redazione di un progetto per la riqualificazione dell’ex casa del custode e la risistemazione delle aree esterne, in modo da consentire la libera fruizione dei cittadini».

Dal canto suo, Dell’Acqua aggiunge che il suo Ufficio darà la priorità a tutte quelle attività finalizzate alla prevenzione degli incendi. «Creeremo – spiega – viali tagliafuoco nel periodo compreso tra metà maggio e metà luglio ed eseguiremo lavori di pulizia lungo le strade». Spazio anche alla piantumazione di specie arboree e a interventi di manutenzione, quali l’installazione di nuove staccionate ed elementi di arredo. Sul fronte del personale impiegato, l’ex Azienda foreste dislocherà sul posto «una cinquantina di operai stagionali tra i 250 in servizio nel primo Distretto, compreso tra il villaggio di Mili e il comune di Rometta», specifica Dell’Acqua.