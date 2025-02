Messina, il caso della puerpera Lavinia Marano: la Cassazione dice "no" alla riapertura

Non è un caso giudiziario da riaprire secondo la Cassazione quello della cantante messinese Lavinia Marano, la puerpera morta di parto nel 2016 al Policlinico. La 4° sezione penale della Cassazione oggi ha infatti detto “no” a qualsiasi ridefinizione, valutando su più fronti processuali la vicenda. In concreto i giudici romani hanno dichiarato inammissibile il ricorso dell’accusa, la sostituta procuratrice generale Cristina Marzagalli, che aveva chiesto la riapertura del caso, e hanno rigettato tutti i ricorsi delle parti civili e di uno degli imputati, il medico Onofrio Triolo.

Con questo pronunciamento quindi viene confermata la sentenza d’appello emessa a Messina il 7 maggio scorso che ha assolto sul piano penale i medici coinvolti, e ci saranno dei risvolti solo sul piano civile e solo per il profilo della colpa lieve.

Si conclude così una vicenda durata quasi nove anni e molto sofferta dai familiari della Marano, che scaturì dalla denuncia del fratello di Lavinia, il quale nella stessa giornata della tragedia insieme all’avvocato Giovanni Caroè presentò una querela alla stazione dei carabinieri di via La Farina. La corte d’appello di Messina il 7 maggio scorso ha assolto i quattro medici coinvolti con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”, applicando in pratica il decreto Balduzzi, secondo cui il medico che si attiene alle linee guida d’intervento non risponde per l’ipotesi di colpa lieve.