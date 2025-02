Messina, Francesco Di Sarcina si insedia nel ruolo di commissario per la realizzazione del porto di Tremestieri

Da oggi Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di Sistema della Sicilia orientale, è il commissario per la realizzazione del porto di Tremestieri. L’iter avviato con il decreto del Consiglio dei Ministri di fine dicembre è arrivato a conclusione dopo il passaggio dalla Corte dei conti.

La gestione dell’appalto della nuova infrastruttura cittadina passa dunque dal Comune di Messina al commissario. Una decisione voluta dal governo Meloni e sostenuta in particolar modo dal senatore della Lega Nino Germana’ e dalla sottosegretaria Matilde Siracusano.

Germanà: "Avanti tutta per velocizzare per il completamento di un'opera di strategica"

“Adesso avanti tutta per velocizzare il completamento di un’opera strategica per la città di Messina. Non finirò mai di ringraziare il ministro Salvini per aver finanziato la piattaforma logistica di Tremestieri e quindi di aver impedito che ci fosse unincompiita nello stesso tratto di mare in cui sorgerà l’opera ingegneristica più importante del secolo, il ponte sullo stretto”. Così il senatore Nino Germanà sulla nomina di Francesco Di Sarcina.