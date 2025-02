Messina, "bivio" sul futuro del torrente Zafferia: chiusura o strada privata?

L’isolamento a Zafferia non c’è più ma per il ritorno alla normalità, alla piena sicurezza, il lavoro è appena cominciato. È il quadro generale che preoccupa chi abita in quel nucleo originale del villaggio.

I tecnici in questo momento stanno valutando i vari tipi di interventi da eseguire nei diversi punti in cui il torrente Zaffera incrocia le abitazioni. Tecnicamente, da più parti e proprio nelle ore immediatamente successive al disastro, le soluzioni individuate per quest’area sono due.

Una è quella di chiudere il torrente. Una “tombinatura” scatolare almeno parziale nei punti in cui la strada e il torrente non possono coesistere perché manca lo spazio per entrambi. In più due vasche destinate al deposito dei sedimenti e il miglioramento funzionale delle sezioni d’alveo mediante risagomatura e arginature in cemento armato. ù

La seconda, forse la più calda, la realizzazione di una strada in terreno privato e l'ampliamento del greto del torrente che si riprenderebbe il suo spazio originale.