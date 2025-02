Messina: a Larderia l'ultimo saluto a Nino Currò, morto sul lavoro in provincia di Ravenna

Sarà trasferita a Messina la salma di Antonino Currò, il 36enne morto sabato schiacciato dal furgone che stava riparando a casa di un amico a Conselice, nel Ravennate. La tragedia si è verificata il 1. frebbraio scorso nel paese dove l'uomo nato e cresciuto a Larderia, si era trasferito per lavoro. Dopo gli adempimenti di legge e le esequie in Romagna, Currò riceverà l'ultimo nella chiesa San Giovanni Battista di Larderia lunedì 10 febbraio alle 15.30 e quindi sarà sepolto nel locale cimitero

La tragedia

Tutto è accaduto nel cortile dell’abitazione quando il mezzo, un Mercedes Vito presumibilmente di proprietà dell’amico - che era stato sollevato per cause in via di accertamento - gli è scivolato addosso. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 13 di sabato 1. febbraio nel cortile di un'abitazione privata in via Sagrati, a Conselice. Currò si era recato a casa di un amico per aiutarlo nella manutenzione di un furgone. I due avevano sollevato il mezzo con dei supporti per lavorare in sicurezza sotto il veicolo. Tuttavia, per cause ancora da accertare, i sostegni hanno improvvisamente ceduto, provocando il ribaltamento del furgone, che ha schiacciato il 36enne, uccidendolo sul colpo.