Maltempo e criticità: a rischio il 60% del territorio di Messina

Gli interventi già eseguiti sono quattordici. Quelli per i quali è in corso la gara d’aggiudicazione dell’appalto sono due. E poi c’è un lungo elenco – si va oltre la trentina – di progetti in divenire, tra i quali quelli che riguardano Zafferia, Larderia, Rodia, Ponte Gallo, Galati.

In estrema sintesi è questo il punto su cosa e come si sta intervenendo, nel territorio comunale di Messina, per fronteggiare le situazioni più critiche e quindi delineare una mappa del rischio idrogeologico in città, da sovrapporre alla mappa vera e propria, che rimane il Pai, acronimo che sta per Piano di assetto idrogeologico ed è il documento regionale che fotografa le situazioni più a rischio nel territorio dell’Isola.

Cosa dice il Pai Ogni anno vengono adottati dei piccoli e grandi aggiornamenti, ma l’ultima stesura completa del Pai risale al 2021. In quell’edizione, nel piano stralcio di Messina, è stata inserita una nuova tipologia di sito di attenzione, “per elevata e molto elevata suscettibilità alle colate rapide”. Sito di attenzione che, si legge nella relazione, «comprende il 60% circa del territorio comunale, individuando le zone di innesco e l'areale di propagazione del probabile fenomeno di dissesto». In quel documento viene spiegato che le motivazioni per l'inserimento del nuovo sito di attenzione sono tre: «l'evento luttuoso del 2009 (l’alluvione di Giampilieri, ndr); la particolarità del territorio messinese caratterizzato da frane di neoformazione, non direttamente determinabili in base a quanto accaduto nel passato; la disponibilità di uno studio specifico relativo alla suscettività da frana del territorio comunale di Messina, commissionato dal Comune ed eseguito dall’Enea». Con gli aggiornamenti degli anni successivi sono stati ridefiniti nel dettaglio i confini di alcune aree specifiche ma, si legge nell’ultima relazione, quella del 2024, «il quadro complessivo dei dissesti e la loro relativa pericolosità e individuazione degli elementi a rischio del territorio comunale di Messina non subisce modifiche».