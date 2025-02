Il "Caio Duilio" di Messina fa cinquina. Dal metaverso al biliardo: venerdì si inaugurano cinque laboratori innovativi

Sono cinque i laboratori innovativi che saranno inaugurati venerdì 7 febbraio alle 11 all' Istituto tecnico trasporti e logistica nautico Caio Duilio.

L' Istituto, guidato dalla dirigente scolastica professoressa Daniela Pistorino, presenterà alle istituzioni e alla stampa le ultime attivazioni in tema di laboratori che fanno dell' Ittl Caio Duilio una vera e propria eccellenza del territorio.

I cinque laboratori che saranno attivati:

1) Laboratorio del metaverso, uno spazio innovativo dove gli studenti potranno esplorare mondi digitali immersivi grazie ai visori meta, sperimentando nuove forme di apprendimento interattivo nel metaverso. Con i visori è possibile visualizzare nei dettagli singoli componenti meccanici e sistemi complessi o progettare esperienze di viaggio in siti storici ricostruiti o contemporanei in modalità virtuale;

2) Laboratorio per lezioni in realtà virtuale: un ambiente didattico all’avanguardia che trasforma le lezioni tradizionali in esperienze coinvolgenti, permettendo agli studenti di apprendere attraverso la realtà virtuale;