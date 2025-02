Gioiosa Marea, strada interrotta per lavori tra le gallerie Calavà: in arrivo tre mesi di disagi

Si prospettano nuovi disagi per pendolari, automobilisti e autotrasportatori in vista della chiusura del tratto di Statale 113 compreso tra le gallerie “Calavà 1” e “Calavà 2”.

Preannunciata dall’Anas con apposita ordinanza, l’interruzione della viabilità dal km 83+800 al km 85+850 lungo la “Settentrionale Sicula” sarà valida a decorrere dal 17 febbraio sino al 31 maggio per consentire i lavori di completamento, ammodernamento e potenziamento della strada.

Nella necessità di lasciare spazio ai cantieri (affidati al “Consorzio stabile Impregemi Scrl”) per la manutenzione programmata a garanzia della sicurezza della circolazione e l’integrità dell’infrastruttura, come unici percorsi alternativi rimarranno l’autostrada A20 Messina-Palermo (da imboccare a Brolo) oppure la Provinciale 135ter, quest’ultima caratterizzata da pendenze, curve a gomito e tratti angusti. Modifiche pertanto con cui fare i conti per oltre tre mesi, dinnanzi alle quali si è subito levato il malumore della comunità gioiosana, amaramente abituata a ricorrenti disagi. Sono in tanti, infatti, a temere che il cronoprogramma non venga rispettato così come sta accadendo, sulla stessa strada, sui ponti “Manici” e “Andritto”, dove i cantieri costringono il traffico ad attraversare il centro abitato di San Giorgio e persino il sottopassaggio ferroviario. C’è poi chi si rivolge all’Amministrazione comunale affinché pretenda che non si verifichi l’ennesima chiusura totale attuando semmai una parzializzazione della viabilità da gestire secondo criteri di fasce orarie, seppur a senso unico alternato regolato da impianti semaforici.