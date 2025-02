Sant'Agata di Militello: senza punto nascite, fiocco azzurro al pronto soccorso

Il dolce suono dei primi vagiti di un neonato è tornato a riecheggiare dopo anni all’ospedale di Sant’Agata Militello, dove ieri una donna ha partorito al Pronto soccorso. Erano da poco passate le 2 del mattino quando la gestante, residente a Caronia, è arrivata accompagnata in auto dal marito. La donna, alla trentaseiesima settimana di gravidanza, avvertiva forti contrazioni con la fase di travaglio già avviata. Tempestivamente assistita dal personale medico ed infermieristico del Pronto soccorso, dove era di turno la dottoressa Clotilde Randazzo, la donna pochissimi minuti dopo essere arrivata in ospedale ha dato alla luce il suo terzo figlio, che altrimenti rischiava di nascere nel tragitto verso il Punto nascita più vicino. Prestato tutto il supporto necessario i sanitari hanno allertato la pediatra reperibile Maria Elena Cuffari ed attivato la rete di assistenza. La mamma ed il piccolo Andrea, nato con un peso di poco più di 2,5 kg, entrambi in ottima salute, a scopo precauzionale sono stati quindi trasferiti in ambulanza al reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti.