Da Saponara a Rometta, passando per Monforte: danni gravi e frane che inquietano

Stimati circa 5 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza del territorio di Saponara, a seguito del nubifragio di domenica scorsa. È questa la prima quantificazione sommaria dei danni redatta da amministrazione comunale e tecnici.

«Dalle 12 alle 14 circa di domenica oltre 100 millimetri di acqua piovana hanno interessato il nostro territorio». dichiara il sindaco Giuseppe Merlino. Ieri pomeriggio si è svolta al Municipio la redazione del report sulla quantificazione dei danni per la Protezione civile. Insieme a lui, il vicesindaco Tullio Campanella, l'architetto Salvatore Mancuso e l'assessore Franco Romano. «Ieri mattina abbiamo effettuato un'ulteriore ricognizione delle aree con i funzionari del dipartimento di Messina, l'ingegnere Fabio Bongiovanni e il geologo Paolo Pino – riferisce ancora il sindaco – Una prima stima sommaria degli interventi in somma urgenza e degli ulteriori interventi urgenti da porre in essere si aggira intorno ai 5 milioni. Proseguono intanto i lavori di rimozione dei detriti per il ripristino della viabilità e la pulizia degli alvei torrentizi». A Saponara una famiglia è stata costretta a lasciare momentaneamente la propria abitazione nella Borgata Case Nuove, per via di un movimento franoso che minaccia la zona.

A Monforte San Giorgio l'esondazione del Torrente Niceto, con allagamenti che hanno raggiunto la strada statale 113 di Monforte Marina, ha creato una enorme spaccatura lungo la strada arginale Annunziata-Bonerba. Il percorso consente ogni giorno di raggiungere numerose aziende agricole da parte dei proprietari, che gestiscono anche le greggi. Qui si è creata una voragine, ma già a monte il danno è ingente.