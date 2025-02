Abitazioni invase dalla fogna a Santa Teresa di Riva: definitiva la condanna del Comune

La Cassazione ha infatti dichiarato estinto il giudizio dopo che i ricorrenti, i coniugi Antonina Rigano e Salvatore Turnaturi, difesi dagli avvocati Santa Chindemi e Paolo Falzea , non hanno chiesto entro il termine la decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione del giudizio avanzata dall’autorità giudiziaria. Ciò ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Messina , impugnata dai proprietari delle abitazioni, che nel settembre 2023 ha ridotto parzialmente la condanna inflitta in primo grado all’ente, difeso dall’avv. Santi Delia .

La Cassazione ha però imposto ai ricorrenti al pagamento al Comune di 2.000 euro di spese di giudizio per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in 200 euro e agli accessori di legge. Nel 2019 il Tribunale di Messina aveva condannato il Comune a pagare 76.929 euro tra risarcimento danni per l’omessa custodia del canale di scolo, mancato godimento degli edifici, spese legali e consulenze, ma l’ente ha impugnato la sentenza e, nel 2023, la Corte d’appello ha accolto parzialmente le richieste dell’amministrazione comunale e ha riformato il verdetto, riducendo le somme da versare ai privati. Sia in primo che in secondo grado, infatti, è stata riconosciuta la responsabilità del Municipio per i danni agli immobili.