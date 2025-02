Sanità a Milazzo e Barcellona, nella notte affissi manifesti "Pensa a saluti"

La campagna #siamotuttincodicerosso torna a porre l’attenzione sulla condizione della rete sanitaria locale. Manifesti affissi nella notte davanti agli ospedali e per le vie di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, con un messaggio provocatorio: «cambiano gli assessori e i direttori sanitari, ma il pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto resta chiuso. Pensa a saluti, ma seriamente».

Terminato il tempo delle passerelle, degli annunci e delle promesse di inizio mandato, occorre tornare a fare i conti con la realtà: l’A.S.P. di Messina non è in grado di riaprire il pronto soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto. E l'idea, più che discutibile, di riaprirlo per sole 12 ore al giorno, con i medici concessi dall’ospedale Papardo, era un flop annunciato.

Non è più accettabile sentirsi dire dai politici locali e regionali che non serve manifestare, perché la “politica” sta lavorando in silenzio per risolvere i problemi che attanagliano la sanità territoriale: un silenzio assordante e una situazione sostanzialmente invariata.

I problemi che viviamo oggi, ma che imperversano da anni, sono diretta responsabilità di chi ha governato e governa la sanità in Sicilia; di chi è complice di scelte politiche nazionali che dirottano ingenti quantità di risorse pubbliche nel settore della guerra e delle fabbriche di morte o ancora, per finanziare grandi opere infrastrutturali inutili, a discapito delle politiche sociali e di messa in sicurezza del territorio.

Di fronte all’incapacità dell’A.S.P. e dello stesso governo regionale di rispondere ai bisogni delle comunità, la mobilitazione popolare resta l’unico strumento che abbiamo a disposizione per la riapertura del pronto soccorso di Barcellona P.G.. e la tutela della salute pubblica.