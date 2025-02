Messina, turista perde il telefono mentre scatta una foto a Cristo Re: i vigili del fuoco lo recuperano e glielo restituiscono

Un intervento insolito, ma risolutivo quello dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina, che oggi, nel primo pomeriggio, sono stati protagonisti di un'operazione di recupero al belvedere di Cristo Re.

Una turista peruviana, intenta a scattare una fotografia per immortalare il suggestivo panorama della città dello Stretto, ha accidentalmente fatto cadere il proprio cellulare sotto la balconata del belvedere.

Immediatamente allertati, i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto con una squadra specializzata, equipaggiata con un'autoscala e con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), per portare a termine il recupero in totale sicurezza. Un operatore, adeguatamente imbracato, è stato calato nella zona sottostante il belvedere, riuscendo a recuperare il dispositivo in pochi minuti e riconsegnandolo alla legittima proprietaria.

L'intera operazione si è conclusa con successo in circa mezz’ora, tra la gratitudine e il sollievo della turista, che ha potuto riavere il proprio telefono e, con esso, i ricordi della sua visita a Messina.