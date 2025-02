Messina, nuovo Servizio idrico integrato: le sfide e gli investimenti del Piano 2025

Il 2025 dovrebbe essere l’anno della svolta per il nuovo Servizio idrico integrato in città e provincia. L’obiettivo dell’Ati, l’Assemblea territoriale idrica di Messina, è confezionare prima possibile, ma in maniera ponderata, la nuova procedura finalizzata all’individuazione del socio privato della nascitura Messinacque, chiamata a gestire il nuovo corso. Ma per arrivare a questo step, bisogna aggiornare il Piano d’ambito ai tempi e alle esigenze attuali.

L’ultima versione è stata approvata un paio d’anni or sono, tarata, quindi a scenari ormai superati. Ragion per cui, la governance dell’Ati, guidata dalla commissaria Rosaria Barresi, con il prezioso supporto del dirigente tecnico Giuseppe Contiguglia e del direttore generale Giuseppe Torre, stanno già rivedendo il Piano. Bisognerà, ad esempio, tenere conto del fatto che il regime di salvaguardia adesso è stato esteso da 14 Comuni a 23.

Il che significa che questi ultimi mantengono l’autonomia gestionale. Analogo discorso vale per Amam, secondo quanto deliberato dall’assemblea dei sindaci dell’Ati riunitasi lo scorso 19 dicembre. A proposito di questo aspetto, si è partiti dalla premessa in base alla quale al Comune di Messina era stata già concessa una proroga della convenzione di salvaguardia temporanea con la società partecipata, per consentire la prosecuzione degli interventi appaltati da Invitalia con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in scadenza il 31 dicembre 2024.