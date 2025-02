Messina, incidente auto-moto sul viale Europa: mamma e figlio in ospedale

Madre e figlio sono stati trasferiti in ospedale a seguito di un incidente sul viale Europa. I due, che viaggiavano a bordo di una moto Suzuki, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con un'auto. Alla guida c'era il figlio. Sul posto una pattuglia della polizia di stato e la sezione infortunistica della polizia municipale. I due che erano comunque vigili, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, diversi i traumi dovuti all'impatto, ma le loro condizioni non sono gravi.