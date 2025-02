Maltempo, danni incalcolabili nella zona ionica. Ad Antillo strade cancellate, isolate aziende e interi borghi

Paesi che rischiano l’isolamento, studenti e pendolari che non riescono ad arrivare a scuole e a posti di lavoro, abitazioni di campagna e aziende senza più strade per raggiungerle.

È disastroso la scenario nei centri collinari e montani della zona ionica dopo il maltempo di domenica. La situazione più grave si registra sulla Sp 19 che conduce ad Antillo e alle frazioni Mitta, Passo Carrera e Piano Vigne di Casalvecchio Siculo: a causa del crollo del muro di contenimento, con scivolamento a valle di metà carreggiata per circa 30 metri, il centro montano e le borgate limitrofe rischiano l’isolamento, visto che si transita a senso unico alternato con semafori su una porzione ridotta di strada, off limits per bus e mezzi pesanti. La Città metropolitana, dopo un sollecito del sindaco di Antillo, Paratore, interverrà allargando la strada sul lato opposto al crollo aumentandone così la larghezza, ma intanto da ieri gli studenti di Antillo e delle frazioni di Casalvecchio Siculo hanno avuto notevoli disagi per raggiungere le scuole. Paratore ha chiesto all’Ast di far giungere i bus almeno fino al bivio tra Sp 15 e Sp 19, ma l’azienda ha proposto di prelevare i viaggiatori solo da Casalvecchio centro per assenza di un mezzo idoneo.

Sulla chiusura delle passerelle Agrò e Fiumedinisi della Statale 114, avvenuta per diverse ore durante la piena dei torrenti, la Cgil di Messina, con il segretario generale Pietro Patti e il coordinatore zona ionica Andrea Miano, chiede di affrontare la questione con un immediato tavolo in Prefettura, in quanto vi è un problema di sicurezza della salute e di incolumità pubblica per le popolazioni, anche perché la Guardia medica di S. Teresa di Riva si trova a S. Alessio Siculo e l’unica alternativa per spostarsi è l’autostrada.

Scenario disastroso a Fiumedinisi con ingenti danni a tutta la viabilità comunale di penetrazione agricola, frane e smottamenti anche di grandi dimensioni che hanno interrotto il transito veicolare, anche sulla Provinciale agricola Fiumedinisi-Pedaria-Santissima; la piena del torrente Fiumedinisi ha danneggiato alcune infrastrutture e il collettore fognario; esondate tre fiumare.

Frana anche a Scaletta superiore con strada danneggiata e abitazioni e aziende agricole isolate per alcune ore; smottamenti in alcune strade di penetrazione agricola che hanno impedito ai proprietari dei terreni di poter raggiungere i loro fondi.