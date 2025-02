A20 Messina-Palermo, Suv si ribalta in prossimità della barriera di Villafranca: ferito il conducente

E' di un ferito il bilancio di un incidente autonomo che si è verificato nelle prime ore di questa mattina sull'autostrada Messina-Palermo. Una Nissan Qashqai si è ribaltata nei pressi dello svincolo autostradale di Villafranca Tirrena per cause che la polstrada della sotto sezione di Boccetta sta accertando. La persona che era a bordo del mezzo è stata trasportata in ospedale, ma non sembra essere in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e personale del servizio di ripristino della sede stradale

IN AGGIORNAMENTO