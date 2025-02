Villafranca Tirrena, nessuna notizia di Antonio Milazzo: ricerche dei carabinieri e appello dei familiari

Dal pomeriggio di sabato si sono perse le tracce di Antonio Milazzo, residente a Villafranca Tirrena. Dopo la denuncia della sua scomparsa, sono partite le ricerche da parte del Comando della locale Stazione dei carabinieri.

"Non abbiamo più notizie di Milazzo Antonio - scrive pubblicamente in un post su Facebook Massimiliano Milazzo -. Chiunque abbia informazioni chiediamo di contattarci il più presto possibile al 3473485712. Si cerca in zona Dinnamare, Villafranca e Castanea. Auto: Land Rover verde scuro targa ZA133WC. Grazie a chi ci può aiutare, anche con le condivisioni".