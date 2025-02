Santa Teresa di Riva, si accelera per proteggere il lungomare

«Speriamo entro febbraio-marzo di poter dare inizio a questa grande opera, che i cittadini attendono da troppo tempo». Lo ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani, durante l’ultimo sopralluogo sul lungomare crollato a Santa Teresa di Riva, riferendosi agli interventi integrati per la protezione dei litorali in erosione finanziati dalla Regione cinque anni fa con 10 milioni di euro e appaltati nel 2021 all’impresa “Consorzio Ciro Menotti” di Ravenna per l’importo di 7 milioni di euro.

Per aprire il cantiere, però, da quattro anni si attende il rilascio della valutazione di impatto ambientale da parte della Regione. Adesso l’iter sembra giunto davvero al traguardo, considerato che nei prossimi giorni si consumerà un passaggio decisivo. Il dirigente responsabile del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali dell’Assessorato al Territorio, Antonio Patella, ha infatti firmato la convocazione della prima riunione della conferenza di servizi per il rilascio della Via e dell’autorizzazione regionale all’immersione della sabbia in mare, nell’ambito del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur).