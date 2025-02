Risanamento a Messina: consegnati i lavori per lo sbaraccamento all'Annunziata

Consegnati questa mattina all’impresa Cericola i lavori di demolizione, bonifica e trasporto rifiuti di alcune baracche all’Annunziata, le ultime rimaste nell’area interessata allo sbaraccamento negli anni scorsi. Presenti alla consegna il sub commissario al risanamento Marcello Scurria, il geometra Giacomo Amico (rup del Genio Civile), il geometra Ignazio Di Giuseppe direttore dei lavori, l’architetto Grazia Marullo coordinatrice del settore tecnico della struttura commissariale e per l’impresa Cericola il geometra Daniele Picci.

Le operazioni saranno concluse in due settimane e comporteranno la demolizione e la pulizia dell’intera area che sarà poi consegnata al Comune di Messina. Di fronte a questo gruppo di circa quattro baracche si trova l’unica che non sarà demolita, quella costruita nel 1909 interamente in legno e che sarà restaurata, diventando simbolo e memoria dei primi baraccamenti post terremoto del 1908.