Milazzo, quei "bambini nella boccia" all'ex ospedale Vaccarella: l'Asp si mette in moto

Una storia quarantennale che è venuta fuori solo nei giorni scorsi a seguito della notizia della possibile ripresa dei lavori di ristrutturazione del vecchio ospedale di Vaccarella deciso dall’Asp grazie ai fondi del Pnrr. Una storia che però neppure il sopralluogo dei vertici e dei tecnici dell’azienda sanitaria ha riportato alla luce. A farla riemergere sono stati i residenti del borgo marinaro, coloro che ormai hanno i capelli bianchi, testimoni di un passato che dai più è stato dimenticato. I barattoli, che vengono definiti i “Picciriddi nta Boccia”, i “Bambini nella Boccia”, conservano i feti immersi nella formalina e sigillati dentro barattoli di vetro durante gli anni di attività del nosocomio che ha cessato l’attività all’inizio degli anni ’70.

Questi contenitori erano (ormai in prevalenza sono andati distrutti) conservati in quella che veniva considerata la sala mortuaria della struttura ospedaliera. Una stanza che ha subito i danni del degrado e delle intemperie tant’è che la copertura in lamiera oggi non esiste più. Ma in alcuni barattoli si vedono ancora, “salvaguardati” dalla soluzione chimica, alcuni corpicini quasi immacolati, fatta eccezione per il colore della pelle. E’ chiaro – e a questo punto crediamo si tratti del problema più importante – che occorrerà procedere alla rimozione e allo smaltimento che non può avvenire ovviamente in regime di ordinarietà anche perché la “formalina”, il liquido utilizzato per conservare i feti – è ritenuto sostanza tossica. Non solo. Adesso che la situazione è tornata attuale occorrerà accelerare questa fase di smaltimento visto che all’interno di quella stanza cani e gatti hanno libero accesso con tutte le conseguenze che è facile immaginare. E in tale ottica il dottor Giuseppe Cuccì, manager dell’Asp, il quale ha detto di non essere a conoscenza di questa situazione, ha assicurato che avvierà le opportune verifiche per valutare gli interventi da adottare.