Trovato morto il 53enne Antonio Milazzo in una zona collinare tra Messina e Villafranca

È stato ritrovato privo di vita Antonio Milazzo, l'uomo di cui si erano perse le tracce da due giorni. Dopo le ricerche da parte dei carabinieri nella zona collinare tra Villafranca e Messina, l'uomo è stato ritrovato in zona Ferraro, precipitato per oltre 150 metri da una scarpata con la sua autovettura. Sulla dinamica e sulle cause si farà chiarezza. Sono ancora in corso le operazioni di recupero da parte di carabinieri. Sul posto anche il comandante Claudio Storia della Stazione di Villafranca Tirrena.