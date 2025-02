Messina, precipitazioni eccezionali per diverse ore: città travolta da una tempesta di pioggia, vento e grandine. IL PUNTO

Torrenti straripati, persone isolate, allagamenti diffusi e case invase dal fango. Nello Stretto segnalate due trombe d’aria in mare.

Qualche altro esempio. Sulla Circonvallazione e lungo il viale Italia le strade sono state a lungo impraticabili. Sul viale Italia la rete di deflusso dell’acqua piovana è saltata in un punto, sollevando la sede stradale e causando la fuoriuscita di alcuni tombini. Nella zona di Gravitelli si è registrato un lungo black out elettrico. Un albero è caduto sul viale Regina Margherita, nei pressi di un condominio vicino al Collegio Ignatianum. Il PalaTracuzzi si è completamente allagato.

Acqua a fiumi in contrada Scoppo, dove l’abbondante pioggia e i detriti si sono riversati su strade e manufatti.

Allagata anche la via Don Blasco.

Il Coc ha coordinato le operazioni di intervento su più fronti, in sinergia tra la Protezione civile, l’Amam e le associazioni di volontariato.

Per quanto riguarda gli interventi di Protezione civile affidati alle ditte, nel bollettino finale diramato a tarda sera dal Comune, se ne contano parecchi. A Ponte Schiavo nel Vallone Finanze ripulitura della vecchia strada statale, è stato riaperto il flusso idrico verso valle; a Zafferia, in via Fornaci sono ancora in atto le attività di ripristino delle viabilità stradale all’interno dell’alveo del torrente, attraverso la rimozione dei detriti e anche delle auto che sono state coinvolte dal fenomeno di dilavamento; a Bordonaro, in contrada Ruvoli, sono state liberate le piste torrentizie per l’accesso dei residenti; a S. Stefano Briga sono state liberate le piste torrentizie per l’accesso dei residenti e anche ripuliti piccoli tratti pedonali; nel torrente Galati Sant’Anna-Pozzo Barace sono state liberate le piste torrentizie per l’accesso dei residenti.

Gli interventi dall’Amam a supporto. Nel torrente Bordonaro, nei pressi dell’ex caserma dei carabinieri, per due famiglie rimaste isolate è stato ripristinato l’accesso; lungo la strada comunale, a Cumia Inferiore, rimasta bloccata da una frana, è stata ripristinata la viabilità; al villaggio Zafferia, in via Fornaci, è stato fornito supporto alla ditta del pronto intervento; nel torrente del villaggio Gesso è stata ripristinata una stradina che portava ad un passaggio a livello; sulla strada comunale di Cumia Superiore si è verificata una frana e si sta ancora lavorando per liberare la strada; in contrada Scordo, a Santo Stefano Briga, da registrare una frana e la presenza di detriti, è stata attivata la ditta per la rimozione; in via Caristi, al villaggio Sant’Agata è stato effettuato un intervento di espurgo; nel torrente Galati, nei pressi della ditta Bartolini, è stata effettuata una riparazione per perdita di acqua; in via Don Blasco, all’angolo con via V. Veneto, sistemate le botole sulla strada; sulla Ss 114, nei pressi di Canneto a Mili Marina, sistemate le botole sulla strada; o Orto Liuzzo, in via Marina, effettuati interventi di espurgo; in via Vecchia Nazionale, a Mili Marina, una tubazione vicino al ponte è pericolante. L’Amam ha gestito ulteriori segnalazioni da parte della centrale operativa della Polizia municipale.

Anche il mondo del volontariato è sceso in campo. A Galati Marina, al condominio La Bussola, effettuata un’aspirazione con idrovora nei locali seminterrati; in via Alessandria, al rione Ferrovieri, aspirazione dell’infiltrazione della corte interna; a Ponte Schiavo, sulla Ss 114 interventi con due idrovore; in via San Ranieri effettuato un sopralluogo; in via Cardinale Guarino un sopralluogo per il crollo di muro di contenimento privato, che è ancora in gestione per la risoluzione; in via Scopelliti, al villaggio Santa Lucia, è stato effettuato un sopralluogo per la verifica dei danni; altro sopralluogo di verifica in contrada Bosco, al villaggio Pezzolo; al villaggio Santa Margherita, sulla Ss 114, un altro intervento con idrovora sulla sede stradale allagata; a Galati Sant’Anna, al sottopasso, ancora un intervento con idrovora per liberare il sottopassaggio allagato; a Orto Liuzzo in programmazione un altro intervento con idrovora per l’allagamento di una appartamento.