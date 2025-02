Messina, paura per la collinetta del complesso "Il Mito": chiesti controlli alle autorità

Dopo il maltempo di ieri, alcuni cittadini di Camaro Superiore hanno segnalato una possibile criticità legata alla collinetta su cui si affaccia il popoloso Complesso Mito. Secondo quanto riferito dai residenti, la zona presenta un aspetto che desta qualche preoccupazione, soprattutto in considerazione del fatto che negli ultimi anni ha subito diversi incendi, con la conseguente scomparsa quasi totale della vegetazione.

Il consigliere della III Municipalità, Alessandro Geraci, ha deciso di intervenire sulla questione. Dopo aver visionato alcune immagini dell’area, ha ritenuto opportuno scrivere immediatamente agli organi competenti per richiedere verifiche approfondite sulla stabilità e sicurezza della collinetta. L’obiettivo principale è rassicurare i cittadini e garantire che non vi siano rischi per la comunità locale.

"Nessun allarmismo ovviamente, ma ho preferito segnalare la situazione per tempo e sollecitare un controllo tecnico da parte delle autorità competenti. La sicurezza degli abitanti è una priorità, ed è giusto che si facciano le opportune verifiche", ha dichiarato il consigliere Geraci. I residenti del Complesso Mito attendono ora un riscontro da parte degli enti preposti, nella speranza che vengano fornite risposte chiare e, se necessario, adottati eventuali interventi di messa in sicurezza.