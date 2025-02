Messina, non ce l'ha fatta il 98enne investito sul viale Italia da un'auto guidata da una donna di 80 anni

Dopo aver lottato per tre mesi in ospedale, è morto questa sera al Policlinico l'uomo di 98 anni, Santi Maggio Savasta, che il 3 novembre scorso è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente del quale non si conosce ancora l'esatta dinamica si è verificato sul viale Italia. L'anziano che stava camminando a piedi è stato centrato da una Toyota Yaris condotta da una donna di 80 anni che, secondo alcune testiminianze, pare stesse compiendo un'inversione di marcia. Sul posto sono stati effettuati i rilievi dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia Municipale che hanno anche acquisito le immagini dei sistemi di video sorveglianza che insistono sulla zona.