Messina, interventi urgenti della Città Metropolitana per ripristinare le strade dopo le forti piogge

La Città Metropolitana di Messina in azione per mitigare i danni alle strade provinciali, causati dalla pioggia intensa che ha messo in ginocchio molti territori di Messina e provincia.

Nel capoluogo si è proceduto a liberare dai detriti la strada provinciale 33 "Giampilieri – Altolia", consentendo il collegamento con la frazione collinare.

Nella zona jonica, si è intervenuti sulla strada provinciale 19 di Antillo per un tratto crollato sulla sottostante strada provinciale 15 di Passo Aranciara, nei pressi del bivio per Casalvecchio Siculo: il personale tecnico di Palazzo dei Leoni ha proceduto a delimitare il tratto, disponendo il senso unico alternato con transito interdetto a bus e mezzi pesanti.

Interventi urgenti anche sulla strada provinciale 11 di Mongiuffi e 12 di Limina, in contrada Murazzo, dove si sono registrati cedimenti del piano viabile e il transito è garantito con il restringimento della carreggiata.

Il direttore generale della Città metropolitana Giuseppe Campagna, insieme ai tecnici di Palazzo dei Leoni, si è recato prontamente nei luoghi per una verifica di alcune criticità.