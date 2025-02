Maltratta madre e sorella a Sant’Agata Militello, 67enne allontanato da casa con divieto di avvicinamento

Le donne, stanche delle continue vessazioni, hanno infine deciso di installare un sistema di video sorveglianza all’interno dell’abitazione al fine di documentare le condotte del loro prossimo congiunto. Al termine dell’ennesima lite nella quale l’indagato avrebbe colpito la madre con uno schiaffo, quest’ultima si sarebbe decisa a proporre querela nei confronti del figlio e a produrre il filmato dell’aggressione.

Il GIP di Patti ha valutato positivamente l’ampio quadro indiziario offerto dalla Procura di Patti, rafforzato dalle narrazioni delle persone offese e di quanti hanno assistito, direttamente o indirettamente, agli episodi violenti.

Sono state altresì valutate le pregresse condotte dell’incolpato, non sembrando irrilevante che egli abbia già precedenti specifici per condotte vessatorie nei confronti di una ex convivente.

Dopo le formalità di rito, l’indagato è stato quindi diffidato a non avvicinarsi ai propri congiunti, a non comunicare con loro in qualsiasi forma ed a tenere una distanza dai medesimi di almeno 500 metri. Il G.I.P. ha altresì disposto il controllo elettronico dell’indagato, mediante applicazione del c. d. braccialetto.