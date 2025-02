Maltempo a Messina: da Ponte Schiavo a Ponte Gallo, l'ira dei residenti: "Sempre gli stessi problemi senza soluzioni"

Si temeva ed è successo ancora una volta. Dal vallone Finanza nella frazione di Ponte Schiavo, dove la montagna ha franato a causa della pioggia abbondante, caduta nella notte tra sabato e domenica trascinando verso valle fango, rami di alberi, pietre e detriti che hanno invaso la strada comunale, è scattata l'ennesima emergenza di una domenica allarmante.

La collina che sovrasta il centro abitato, nel tratto alle spalle del distributore Q8 non ha resistito alle violente precipitazioni. Lo smottamento - come accade ogni volta che rovesci temporaleschi intensi e prolungati colpiscono la zona, purtroppo non trovando strutture di contenimento e protezione, ha trascinato verso il vallone il materiale franoso che si è riversato nella strada principale. " La mia cantina si è allagata - racconta Barbara, una residente che vive nelle villette a schiera che stanno sopra la vallata - dal lato della casa più esposta alla campagna il terrazzino è tutto pieno di acqua. I tombini si sono riempiti e dal lato della strada è sceso di tutto. Altre famiglie hanno avuto l'acqua in casa. Ogni volta è sempre la stessa storia ma non ci si abitua mai. Ho speso migliaia di euro per comprare questa casa e mi ritrovo nel fango". Come lei anche gli altri residenti, arrabbiati, puntano il dito contro l'amministrazione comunale. " Non si comprende il motivo - dice il marito della signora - perché non si fanno i lavori per mettere in sicurezza la collina. Finora abbiamo ricevuto solo promesse. Ci deve scappare per forza il morto prima che si faccia qualcosa per risolvere il problema". Sul posto il personale e i mezzi della Protezione civile che hanno lavorato a lungo per liberare la strada. Ma gravi disagi si sono verificati anche sul lato opposto a causa di due frane che hanno interessato il territorio di San Saba e del torrente esondato a Ponte Gallo dove la popolazione è isolata. " Ci sono diverse criticità- ha spiegato l'ex consigliere di Circoscrizione Mario Biancuzzo - nella zona di Ponte Gallo il fiume si è portato la strada e il villaggio è irraggiungibile. A Santo Saba invece una frana si è verificata al bivio con la Ss.113 e un'altra all'angolo con via Corridore bloccando completamente la strada". Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco, i mezzi dell'Anas ed i carabinieri. Isolato anche il villaggio di Rodia.