Lipari, incendio in una casa di Acquacalda: 80enne muore intossicata per una sigaretta accesa

Avvelenamento da monossido di carbonio sarebbe questa la causa che ha portato al decesso, stamane ad Acquacalda, di L.M. una signora ottantenne, ritrovata morta in casa dai carabinieri, dai vigili del fuoco e dal personale del 118, dopo che era stato lanciato l'allarme per un intenso e acre odore di fumo, proveniente dal locale dove la donna viveva da sola.

A scatenare il tutto si pensa sia stata una sigaretta che la donna, accanita fumatrice, avrebbe acceso in stanza da letto, il cui mozzicone, probabilmente non spento del tutto, mentre la povera signora dormiva, ha causato l'incendio di materiale vario che si trovava nella stanza, così come hanno potuto appurare gli intervenuti