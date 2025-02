Aveva nascosto in auto circa 100 grammi di marijuana e oltre un chilo di hashish, 47enne arrestato a Scaletta Zanclea

Continua l’attività di contrasto alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Messina Sud che, nel quadro di specifici servizi predisposti su tutto il territorio di competenza, a Scaletta Zanclea, hanno arrestato un 47enne, con precedenti penali specifici, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato operato dai Carabinieri della locale Stazione che, nel primo pomeriggio di ieri, hanno fermato l’individuo mentre si trovava alla guida di un’autovettura. L’insofferenza mostrata dal fermato durante le fasi dell’identificazione, ha indotto i militari ad approfondire le verifiche ed eseguire una perquisizione sul posto che ha permesso di scovare e sequestrare, abilmente occultati sotto il sedile dell’auto, circa 100 grammi di marijuana e oltre un chilogrammo di hashish, suddivisa in 10 panetti che il presunto pusher aveva incartato apponendo, su ognuno, l’etichetta di una nota marca di cioccolato, con il presumibile intento di nascondere il vero contenuto.

Condotto in caserma in stato di arresto, il 47enne è stato poi ristretto presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La droga, invece, è stata consegnata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Le attività finalizzate al contrasto della diffusione di droga, continueranno sia attraverso simili attività orientate a dissuadere i malintenzionati dalla commissione di reati connessi allo smercio dello stupefacente, sia mediante incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, funzionali a condividere i rischi connessi all’uso di sostanze psicotrope, nell’alveo delle iniziative di diffusione della cultura della legalità promosse dall’Arma dei Carabinieri.