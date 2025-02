Antonino Currò vittima di un incidente, il 36enne di Messina muore schiacciato dal furgone che stava riparando

E' originario di Messina, zona Larderia, Antonino Currò, il 36enne morto sabato schiacciato dal furgone che stava riparando a casa di un amico a Conselice, nel Ravennate. Tutto è accaduto nel cortile dell’abitazione quando il mezzo, un Mercedes Vito presumibilmente di proprietà dell’amico - che era stato sollevato per cause in via di accertamento - gli è scivolato addosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli operatori del 118 con un’ambulanza e un elicottero, i Carabinieri e la Polizia locale dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, che non hanno potuto afre altro che constatarne il decesso. Dell’accaduto è stato avvisato il pm di turno, Francesco Coco.