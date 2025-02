Zafferia in ginocchio, auto travolte dal fango. Paese spezzato in due, famiglie isolate

La situazione più grave si registra nella zona sud della città. Il villaggio è invaso da fango e detriti trascinati dal torrente Zafferia, che è straripato per il temporale che imperversa nella zona. Le strade sono trasformate in fiumi, gli abitanti sono intrappolati nelle abitazioni. Circa una ventina le persone isolate. I soccorritori dei vigili del fuoco sono in azione da stamani, il torrente in piena ha trascinato diverse auto.

Situazione particolarmente delicata anche nella zona di Contrada Madonna della Vena a Santo Stefano Briga: il fango ha invaso i piani inferiori delle abitazioni e le strade, rendendo impraticabile la circolazione sia per i pedoni che per i veicoli. In particolare, un'abitazione è stata travolta dalla piena del torrente. I residenti sono già all'opera per rimuovere i detriti, mentre si attende l'arrivo dei soccorsi dopo l'attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc). Anche alcuni mezzi a due ruote sono stati trascinati via e distrutti dalla furia dell'acqua.