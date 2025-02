Villafranca Tirrena, da ieri pomeriggio si sono perse le tracce di Antonio Milazzo: ricerche dei carabinieri e appello dei familiari

Da ieri pomeriggio si sono perse le tracce di Antonio Milazzo, residente a Villafranca Tirrena. Dopo la denuncia della sua scomparsa sono partite le ricerche da parte del Comando della locale Stazione dei carabinieri.

"Non abbiamo più notizie di Milazzo Antonio dal primo pomeriggio di ieri - scrive pubblicamente in un post su Facebook Massimiliano Milazzo -. Chiunque abbia informazioni chiediamo di contattarci il più presto possibile al 3473485712. Si cerca in zona Dinnamare, Villafranca e Castanea. Auto: Land Rover verde scuro targa ZA133WC. Grazie a chi ci può aiutare, anche con le condivisioni".