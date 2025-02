Nuovo asse viario di Barcellona, finito il primo tratto

I lavori di “costruzione del tratto di viabilità tra la via Umberto I, la via Ugo di Sant’Onofrio e la via Gaspare Camarda, in corso di realizzazione sul dismesso tracciato ferroviario che attraversava il centro abitato di Barcellona, stanno per essere completati.

Durante la settimana appena conclusa, infatti, lo staff del settore tecnico di Palazzo Longano, diretto dal dirigente ingegnere Alessandro Sapienza, ha incontrato la direzione dei lavori per fare il punto sulle opere, considerati i ritardi causati dalla necessità che la stessa direzione, affidata all'ingegnere Domenico Lanza della società di servizi d'ingegneria, “Gis Design Srl” di San Giovanni la Punta, predisponga al più presto la prevista perizia di variante necessaria per la realizzazione del sovrappasso. Si tratta di un ponte, che permetterà di superare – nell’ultimo tratto della nuova arteria – la via San Francesco di Paola per poi proseguire fino alla via Gaspare Camarda. Infatti, a causa della presenza di importanti sottoservizi che attraversano la stessa via San Francesco Di Paola, in particolare cavi di fibre ottiche, sarà necessario dare un nuovo dimensionamento al viadotto del sovrappasso, per cui è previsto un prolungamento. Ciò al fine di consentire che una delle spalle su cui poggeranno le travi in cemento armato precompresso sia realizzata ad una certa distanza dalla via San Francesco Di Paola: il sovrappasso, dunque, risulterà più lungo del previsto in quanto non sarà possibile realizzare ai margini della strada sottostante una delle due spalle dell'impalcato.