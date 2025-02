Nubifragio a Messina: le immagini di pioggia e allagamenti sulla città VIDEO

Problemi da Nord a Sud della città per l'abbondante pioggia che sta cadendo dalle prime ore della giornata. Segnalata anche grandine e diversi tornado in mare, con raffiche di vento a 100 km/h e tanta polvere desertica.

Arrivano segnalazioni di criticità da diverse zona della città anche al centralino dei vigili del fuoco. E' stato attivato il Coc e disposta la chiusura di cimiteri, ville e parchi cittadini.

Sulla circonvallazione, in viale Italia le rete di deflusso è saltata in un punto sollevando la sede stradale e alcuni tombini non si riesce più a transitare. Sul viale Regina Margherita un grosso albero è caduto, in un condominio nei pressi del collegio Ignatianum.

Segnalazioni da via Comunale Bisconte, nella strada adiacente il torrente Bisconte-Catarratti dove da poco sono state realizzate delle opere di riqualificazione ambientale. Allagamenti significativi anche in via Santa Marta.

Allagato il palazzetto dello sport di via Rocca Guelfonia, e questa volta in maniera totale, non le solite infiltrazioni. Funzione nascosta di Windows blocca immediatamente tutti gli annunci Funzione nascosta di Windows blocca immediatamente tutti gli annunci Securitytipsonline.com