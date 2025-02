Messina sott'acqua, il maltempo mette a dura prova il sistema di deflusso. Disagi ovunque, allagato il palaTracuzzi

Problemi da Nord a Sud della città per l'abbondante pioggia che sta cadendo dalle prime ore dalla giornata. Arrivano segnalazioni da ogni parte anche al centralino dei vigili del fuoco. Sul Viale Italia dove le rete di deflusso è saltata in un punto sollevando la sede stradale e alcuni tombini non si riesce più a transitare. Sul viale Regina Margherita un grosso albero è caduto, in un condominio nei pressi del collegio Ignatianum.

Segnalazioni da via Comunale Bisconte, nella strada adiacente il torrente Bisconte-Catarratti dove da poco sono state realizzate delle opere di riqualificazione ambientale. Allagamenti sognificativi anche in via Santa Marta.

Allagato il palazzetto dello sport di Via Rocca Guelfonia, e questa volta in maniera totale, non le solite infiltrazioni.