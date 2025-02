Messina, la riqualificazione dell’ex Centro turistico giovanile: un nuovo “gioiello” a Pizzo Chiarino

A Pizzo Chiarino, il tempo sembra scorrere lentissimo, fino a fermarsi. Un’oasi di pace ritempra la mente e il corpo, complice un paesaggio che non ha eguali. Splende un habitat naturale, quello dei Monti Peloritani, di cui possono essere fieri Messina e i messinesi. Una location green nella quale è un piacere immergersi e che presto metterà a disposizione soprattutto di bambine e bambini e loro genitori un nuovo gioiello.

Vanno avanti spediti i lavori di riqualificazione di quello che un tempo fu il Centro turistico giovanile. Sprofondato nell’oblio e nel degrado, da alcuni mesi il Servizio per il territorio di Messina, guidato dal dirigente Giovanni Dell’Acqua, ha ripreso in mano il destino della struttura, con il nobile scopo di valorizzarla e renderla fruibile alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno visitare i Colli Sarrizzo. I rifiuti che invadevano ogni stanza sono ormai un lontano ricordo, grazie a una radicale azione di bonifica inserita in un ampio quanto vitale progetto di restyling, sposato con grande entusiasmo dal dirigente generale del dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale Fulvio Bellomo.

Ripristinato, quindi, lo stato dei luoghi dal punto di vista igienico-sanitario – grazie all’opera instancabile del personale del Corpo forestale – e posto un argine alle incresciose scorribande dei motociclisti che avevano trasformato un angolo di Paradiso in una pista in cui compiere indisturbati manovre spericolate senza alcun rispetto del verde. Adesso, tutto il perimetro è protetto anche dalle incursioni indesiderate degli animali, visto che, oltre a un nuovo cancello all’ingresso, tutta l’area perimetrale è stata recintata e chiusa con staccionate. Nell’ambito delle opere edilizie, i vari immobili che costituiscono il compendio a due passi da Puntal Ferraro, sono stati sottoposti ad accurata risistemazione interna ed esterna: installate nuove porte e finestre, ridata luce alle pareti e a un’icona sacra, rifatti i controsoffitti e realizzati i servizi igienici, in corso di sistemazione le coperture dei singoli immobili e tornata a sfavillare la pavimentazione, così come gli elementi tipici di uno scenario prettamente montano: dall’antico caminetto al forno a legna, passando per le pietre incastonate negli intonaci. Ricavati, quindi, locali da destinare ad attività ludiche, ricreative e formative a beneficio di bambine e bambini che con papà e mamma avranno modo di trascorrere una giornata diversa, in uno spazio-tempo lontano rispetto a quello in cui sono abituati a vivere. Ogni stanza avrà funzioni e allestimenti specifici, per la gioia di grandi e piccini.

Nulla sarà lasciato al caso, comprese le zone circostanti. Basti pensare che è già stato delimitato il rettangolo del nascituro campo di calcetto (con erba innaffiata da acqua trasportata da una condotta di servizio già collegata alla rete principale), confinante da un lato con una zona adibita a giochi, dall’altro con un nuovo “Boschetto dei ricordi”. Qui, in un vasto appezzamento di terreno, sarà piantato un alberello per ogni neonato e neonata. Nella porzione più a monte, inoltre, l’ambizioso programma del Servizio per il territorio punta a sfruttare al meglio un’ulteriore chicca del luogo magico. La vecchia torretta di avvistamento delle aree percorse dal fuoco, punto privilegiato di osservazione dei forestali tornerà ad essere “casa” loro. Oggi ospita un ammasso di antiestetiche antenne e parabole in dotazione alle forze dell’ordine e non solo, che nelle intenzioni di Giovanni Dell’Acqua saranno smontate e trasferite qualche decina di metri oltre, in un nuovo fabbricato che farà costruire. Accanto alla torretta saranno posizionate panche e tavolini per un pic-nic sostenibile ed ecocompatibile, ma pure sedute per leggere un bel libro in un contesto incantevole, nel quale è possibile ammirare lo Stretto di Messina, la Falce, la riviera nord fino a Capo Peloro. E sull’altro versante, quello tirrenico, Villafranca, Rometta e la fascia costiera fino al promontorio col Santuario di Tindari.

«Stiamo recuperando una struttura dismessa e i lavori sono a buon punto – afferma Dell’Acqua –. Contiamo di completarli nel periodo compreso tra giugno e settembre prossimi. Al momento, ci stiamo occupando del restauro e della manutenzione interna ed esterna dei fabbricati. Stiamo intervenendo anche nell’area attrezzata situata alle spalle. La parte più in alto, a ridosso della torretta, sarà a beneficio dei turisti e degli escursionisti. Pizzo Chiarino si conferma così un polo di attrazione per il nostro Demanio. In passato, era molto più utilizzato, successivamente, ha pagato dazio a episodi di vandalismo e abbandono, ne sono prova gli edifici che stiamo rimettendo in vita per una fruizione ottimale».