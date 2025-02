Messina, la "nuova" via Don Blasco non regge l'abbondante pioggia: sembra un fiume

In gran parte finita di costruire un paio di anni fa, la restante porzione è ancora da completare: è la nuova via Don Blasco, un'arteria fondamentale per la viabilità cittadina. Ma c'è un aspetto negativo che in questi primi anni di vita si già è manifestato a più riprese: il deflusso delle acque piovane. E' successo anche oggi. La pioggia è caduta abbondante, e questa strada - progettata con i più moderni sistemi di smaltimento - si è subito trasformata in un fiume. Nel tratto di Maregrosso, tra il centro commerciale e il deposito ATM, sembra di transitare in un canale veneziano e non pochi automobilisti ci sono rimasti impantanati.