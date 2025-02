Maltempo sulla zona tirrenica di Messina: tre persone soccorse in gommone a Ortoliuzzo

Due frane hanno colpito la zona di San Saba, causando gravi disagi alla viabilità e rendendo necessario l'intervento delle autorità. Una delle frane si è verificata all'altezza del bivio per San Saba lungo la Strada Statale 113 Dir, causando il blocco totale della carreggiata. La Polizia Municipale è stata allertata per gestire la situazione e garantire la sicurezza della circolazione. Un'altra frana ha interessato l'angolo tra via Corridore e San Saba, con detriti che hanno reso impraticabile il passaggio. Secondo le prime segnalazioni, il cedimento non sarebbe visibile dal lato mare, ma ha comunque reso pericoloso l'accesso all'area. Le condizioni meteorologiche avverse hanno aggravato la situazione, con tre persone, di cui una diversamente abile, sono rimaste bloccate in una villetta a Ortoliuzzo. I soccorsi sono intervenuti utilizzando un gommone per trarle in salvo.