Maltempo nel Messinese, torrenti rompono gli argini a Saponara e Monforte. Paura a Rometta per una famiglia

L'ondata di maltempo che ha investito il Messinese ha colpito anche la zona tirrenica, dove, anche in questo caso, a mostrare maggiore fragilità sono stati i torrenti. A Saponara i torrenti Saponara e Scarcelli hanno rotto gli argini e allagati la via Kennedy e la via Como. Frane nella frazione di San Pietro, che ha bloccato la strada provinciale. Il torrente ha rotto un argine a Monforte Marina e anche la Nazionale è allagata all’altezza del Moon flower. Le strade a ridosso del torrente sono attualmente un fiume in piena. Presenti abitazioni, supermercati e attività ricettive. A Villafranca Tirrena preoccupa il livello del torrente Calvaruso.

A Rometta paura per una famiglia rimasta intrappolata in macchina dopo essere stata avvolta da una frana, in zona Sottocastello. Come informa l'assessore Pippo Saija per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone a bordo, che sono state liberate dall'auto senza conseguenze per la loro salute. Attualmente sono in corso numerosi interventi per liberare le strade e le vie interessante da frane e smottamenti.