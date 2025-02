Maltempo a Messina, allagamenti e infiltrazioni al Policlinico: problemi al controsoffitto del pronto soccorso VIDEO

L’eccezionale ondata di precipitazioni che sta colpendo la città di Messina, e in particolare la zona sud, sta determinando alcune difficoltà anche presso il Policlinico universitario e in particolare nell’area esterna di ingresso al padiglione E ( area che non era stata oggetto dell’intervento di ristrutturazione del Pronto Soccorso).

Si è intervenuti con l’arrivo di un autobotte e l’utilizzo di una pompa sommersa per accelerare il deflusso dell’acqua, effettuando al tempo stesso una verifica sulle cavitoie presenti. Le piogge intense hanno anche fatto registrare una puntiforme infiltrazione, che ha interessato un pannello del controsoffitto, all’interno del pronto soccorso e per il quale i tecnici stanno intervenendo.

La scelta dell’Azienda di differire di dieci giorni lo spostamento dei pazienti nel nuovo plesso del padiglione E, prevedendo una fase di start up, è nata proprio dalla volontà di testare la struttura anche in situazioni di crisi, come quella verificatosi oggi.